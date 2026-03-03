Detenidos, asesinos de empresarios

Los tres integrantes de una célula delictiva detenidos este domingo en el municipio de Villa de Reyes, estarían implicados en la privación ilegal de la libertad y asesinato de los empresarios villerreyenses Pablo Ortega Venegas, de 36 años y Oscar Osvaldo Luna Silva, de 38.

Detalles confirmados

Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), que describió que los detenidos corresponden a Hugo N. "El Mono" de 26 años, José N. "El Tortas" de 29 años y Tereso N. "El Bélico" de 40 años.

Explicó que, de acuerdo con información derivada de labores de inteligencia de la Guardia Civil Estatal (GCE), los tres presuntos delincuentes habrían participado en los crímenes, entre ellos, el abandonar los cadáveres en el municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas.

Acciones de la autoridad

Complementó que la facción no solo está vinculada a estos homicidios dolosos, sino que se presume su probable participación en hechos de alto impacto en la región, es decir, son considerados generadores de violencia.

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas para inhibir la incidencia delictiva y garantizar la tranquilidad de las y los potosinos", dijo en boletín de prensa.