Díaz Salinas usa personal de la Sedarh en su rancho

Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) denunciaron de forma anónima al titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, por el presunto uso de personal operativo para realizar labores en un rancho de su propiedad con motivo de una fiesta privada.

Denuncias sobre uso indebido de personal operativo

De acuerdo con los testimonios, una cuadrilla de empleados habría sido enviada al inmueble particular una semana antes del evento para efectuar trabajos de mantenimiento, pintura y limpieza general.

Las mismas fuentes señalan que, tras la celebración, el personal permaneció otra semana en el lugar para realizar tareas de recolección de desechos y restauración de las instalaciones del funcionario.

Presión laboral y temor a represalias

Los denunciantes aseguran que las instrucciones se dieron bajo presión y con el temor de posibles represalias laborales en caso de negarse, ya que las actividades encomendadas no corresponderían a las funciones oficiales de la dependencia estatal.

El ahora funcionario fue señalado por desviar recursos destinados a "apoyos legislativos" y con auditorías se lo obligó a devolver parte del dinero.

Según las versiones recabadas, mientras los trabajadores cumplían con las jornadas físicas en la propiedad privada, el funcionario se mantenía supervisando en el lugar. Los inconformes calificaron el trato como autoritario y señalaron que la situación generó inconformidad entre el personal.