logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Díaz Salinas usa personal de la Sedarh en su rancho

De acuerdo con la queja, el personal fue presionado para realizar tareas particulares

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Díaz Salinas usa personal de la Sedarh en su rancho

Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) denunciaron de forma anónima al titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, por el presunto uso de personal operativo para realizar labores en un rancho de su propiedad con motivo de una fiesta privada.

Denuncias sobre uso indebido de personal operativo

De acuerdo con los testimonios, una cuadrilla de empleados habría sido enviada al inmueble particular una semana antes del evento para efectuar trabajos de mantenimiento, pintura y limpieza general.

Las mismas fuentes señalan que, tras la celebración, el personal permaneció otra semana en el lugar para realizar tareas de recolección de desechos y restauración de las instalaciones del funcionario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Presión laboral y temor a represalias

Los denunciantes aseguran que las instrucciones se dieron bajo presión y con el temor de posibles represalias laborales en caso de negarse, ya que las actividades encomendadas no corresponderían a las funciones oficiales de la dependencia estatal.

El ahora funcionario fue señalado por desviar recursos destinados a "apoyos legislativos" y con auditorías se lo obligó a devolver parte del dinero.

Según las versiones recabadas, mientras los trabajadores cumplían con las jornadas físicas en la propiedad privada, el funcionario se mantenía supervisando en el lugar. Los inconformes calificaron el trato como autoritario y señalaron que la situación generó inconformidad entre el personal.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian
    Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

    Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

    SLP

    Pulso Online

    De acuerdo con la queja ante Pulso, e personal fue presionado para realizar tareas particulares

    México debe aprender del caso Irán: Alito Moreno
    México debe aprender del caso Irán: Alito Moreno

    México debe aprender del caso Irán: "Alito" Moreno

    SLP

    El Universal

    Señaló que hay necesidad de defender la libertad y el Estado de derecho frente a la violencia

    Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh
    Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

    Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

    SLP

    Rubén Pacheco

    El vector contaminante proviene del sur del país, dijo Díaz Salinas

    INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027
    INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027

    INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027

    SLP

    Samuel Moreno

    Liliana Díaz de León señaló que es una institución consolidada que se adaptará a eventuales cambios legales