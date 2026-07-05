Dice JGTS que hubo buena fe para atender a periodistas

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Desde el estado, habrá seguimiento en la conformación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Poder Legislativo informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Dijo lo anterior al ser cuestionado sobre si no habría inconvenientes entre las y los periodistas y los congresistas, derivado que dos de los diputados que le integraban -hasta ayer- tienen el antecedente de haber denunciado penal y electoralmente a comunicadores.

Consideró que la integración de la dictaminadora, se realizó de buena fe por parte del Poder Legislativo, es decir, no se creó con la intención de generar aspectos negativos en detrimento de las y los comunicadores.

Enfatizó que el estado, tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión entre las y los integrantes de los medios de información, porque sin la función de la prensa, no existirían contrapesos en las administraciones gubernamentales.

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"Mira, hay algo que no debemos de perder de vista, la autoridad siempre hace sus actos de autoridad entre ellos lo que tú mencionas, la decisión de conformar este cuerpo colegiado para atender a los periodistas desde un principio de buena fe", concluyó.

Mientras que el diputado verde Héctor Serrano Cortés, denunció por la vía penal recientemente a Juan Pablo Moreno de La Noticia, la legisladora tricolor Ma. Sara Rocha Medina, demandó el año pasado por violencia política en razón de género, a Juan José Rodríguez Medina, columnista de Pulso.

Derivado de inconformidades del gremio periodístico, este viernes por la tarde Serrano Cortés renunció a seguir en la Comisión.

Por otra parte, Torres Sánchez, advirtió que podría darse la remoción de Joaquín García Martínez, al frente de la dirección de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT), derivado de los enroques considerados por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Aunque todavía no está confirmada la destitución del todavía funcionario, dijo que en próximas fechas se definirá qué decisiones se consideran.