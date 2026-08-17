Solapa la CEGAIP al DIF soledense

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Por complicidad con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, ha mantenido oculta desde hace más de 8 años, la totalidad de sus gastos y no ha recibido ninguna revisión, informó el presidente de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

Denuncian opacidad en gastos del DIF Soledad desde 2016

Precisa que en los informes de ocho años de antigüedad, incluyen el reciclaje de un solo documento informativo que la alcaldía sube de manera esporádica.

"Mejor un simple ciudadano común y corriente que no cobra ni un peso, se entera que el municipio de Soledad tiene ocho años sin cumplir con transparencia, toma un archivo, lo republica y lo republica y lo republica, y además nadie se enteró a pesar de que hay gente que recibe un sueldo de 90 mil pesos mensuales como ocurre con la gente de la Cagaip".

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Recursos no transparentados ascienden a más de 112 millones

A diversas solicitudes de información, el sistema DIF respondió por medio del folio 241491226000004, González Covarrubias detecta que la Alcaldía de Soledad por conducto del DIF admitió no tener facturas de más de 112 millones de pesos administrados entre 2016 y 2025.

Observa que hay 8.9 millones de pesos por concepto de cuotas, donativos e ingresos propios que también están en el aire.

La cuenta total de recursos no transparentados, cita González Covarrubias, asciende a 112 millones 708 mil 737 pesos, recursos identificados como de operación y financiamiento de programas de asistencia social, que no están respaldados con facturas, contratos, órdenes de compra, recibos, comprobantes de entrega de apoyos y documentos que permitían verificar cada gasto.