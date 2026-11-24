Y que se le suelta la lengua a O. Bautista
En video, el diputado federal asegura que el gobernador hace lo que él quiere
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
"El gobernador hace lo que yo le digo", afirma en un video una voz atribuida a Óscar Bautista Villegas, diputado federal del Partido Verde por el distrito de Rioverde. El legislador federal, sin embargo, no aparece a cuadro.
Video atribuido a Óscar Bautista Villegas revela control sobre gobernador
La frase se escucha después de que un interlocutor, cuya identidad se desconoce, dice que le habían comentado que "iba Cuauhtli Badillo". La voz atribuida a Bautista responde: "No se la dan porque el gobernador hace lo que yo le digo". Luego añade: "Lo que digo yo siempre queda".
La mención del diputado de Morena Badillo Moreno apunta a la contienda por la alcaldía de San Luis Potosí en 2027.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Contienda política y resultados electorales en Rioverde
En octubre, el diputado local se registró para coordinar el comité de Morena en la capital, dentro del proceso interno del partido. En el video, ninguno de los interlocutores precisa de qué candidatura habla.
Óscar Bautista Villegas ha expresado su interés en competir por la alcaldía de Rioverde si el PVEM lo postula. Al inicio de la grabación, la voz que se le atribuye dice "la vez pasada saqué 25 mil, voy por cinco mil más", aunque sin mencionar la elección.
En los comicios federales de 2024, Bautista obtuvo 22 mil 668 votos en las casillas de Rioverde y 97 mil 773 en todo el distrito, según los cómputos del INE.
no te pierdas estas noticias
Rescatan a una conductora y dos menores en el bulevar Jacobo Payán
Pulso Online
El vehículo quedó varado en un tramo cerrado por la lluvia
Atribuye EGC aguas negras en Villantigua a obras de nuevo puente
Rolando Morales
Interapas abrió tres frentes para reparar las fugas, aseguró el alcalde
Más de 10 años de cárcel a funcionarios por despojo: PJE
Rubén Pacheco
Entró en vigor el decreto que incrementó las penas para servidores públicos