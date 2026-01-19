Discrepan conteos de fincas derruidas

Mientras asociaciones del Centro Histórico advierten sobre cientos de fincas en riesgo, las cifras oficiales solo reflejan una parte del problema. La diferencia entre ambos registros expone la dimensión del deterioro que enfrentan los inmuebles del primer cuadro de San Luis Potosí y las limitaciones para atenderlo.

La presidenta de la asociación Nuestro Centro, Mónica Heredia, estimó que alrededor de 700 fincas del Centro Histórico presentan algún nivel de riesgo. Señaló que esta situación afecta directamente a los comercios y a la imagen urbana, y sostuvo que la atención del deterioro debe ser una responsabilidad compartida entre autoridades y propietarios de los inmuebles.

En contraste, la Coordinación Municipal de Protección Civil recientemente dio a conocer que se tiene identificadas 30 fincas acordonadas en el Centro Histórico debido a un riesgo estructural mayor de caída, de las cuales 15 ya cuentan con dictámenes que confirman el peligro de colapso, de acuerdo con su titular, Alejandro Polanco Acosta. El funcionario reconoció que en los últimos meses se han incrementado los reportes relacionados con inmuebles desocupados y en deterioro.

Protección Civil explicó cuando se detecta un inmueble con riesgo se notifica al Instituto Nacional de Antropología e Historia y se le da seguimiento; sin embargo, la intervención directa es limitada, ya que la mayoría de estos inmuebles son de propiedad privada y, en muchos casos, sus propietarios no son localizables, lo que dificulta ampliar el registro oficial.