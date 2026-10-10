logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se redujo 11.5% afiliación a salud en cinco años

Pierden terreno instituciones distintas al IMSS, revela el Inegi

Por Samuel Moreno

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Se redujo 11.5% afiliación a salud en cinco años
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El porcentaje de la población de San Luis Potosí afiliada o con acceso reconocido a servicios públicos de salud se redujo 11.5 por ciento en cinco años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

      Reducción en la cobertura médica en San Luis Potosí

      Las cifras reflejan cambios en los indicadores de cobertura médica en la entidad, que muestran un alza de 17.8 por ciento en la afiliación al IMSS, que sin embargo, no pudo superar una baja de 22.1 por ciento en centros de salud y otras instituciones públicas de salud.

      De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal, en el ejercicio de 2020, el 85.2 por ciento de la población potosina estaba afiliada a alguna institución de salud.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Un lustro después, el indicador se redujo a 73.7 por ciento.

      Incremento del IMSS y distribución de afiliaciones

      Pese a la reducción en el porcentaje general, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementó su participación entre la población afiliada, al pasar de 47.7 por ciento en 2020 a 55.8 por ciento en 2025. Con ello, se mantiene como la institución con mayor proporción de afiliados en San Luis Potosí.

      Después del IMSS, los centros e institutos públicos de salud concentran 20.3 por ciento de las afiliaciones, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registra 7.3 por ciento. Por su parte, los esquemas privados representan 5.9 por ciento, según los datos de la encuesta.

      En cuanto al uso de los servicios médicos, el IMSS concentra 35.2 por ciento de la atención que recibe la población potosina. Los centros de salud y hospitales públicos representan 20.1 por ciento, mientras que los servicios privados registran 11.9 por ciento de los usuarios.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Proponen reglas de seguridad para compras por redes
        Proponen reglas de seguridad para compras por redes

        Proponen reglas de seguridad para compras por redes

        SLP

        Pulso Online

        Ayuntamientos elaborarían protocolos para encuentros entre compradores y vendedores en lugares públicos y vigilados.

        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas
        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

        SLP

        Pulso Online

        Sedarh reporta un cerco sanitario para impedir que llegue a cultivos de Rioverde y Ciudad Fernández.

        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis
        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

        SLP

        Pulso Online

        Conductores tardan más de una hora en avanzar apenas 300 metros; un accidente agravó el caos

        TEESLP frena registro local y dinero para Somos
        TEESLP frena registro local y dinero para Somos

        TEESLP frena registro local y dinero para Somos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El procedimiento en el Ceepac presentó irregularidades en la verificación de requisitos legales