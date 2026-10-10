Se redujo 11.5% afiliación a salud en cinco años

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El porcentaje de la población de San Luis Potosí afiliada o con acceso reconocido a servicios públicos de salud se redujo 11.5 por ciento en cinco años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Reducción en la cobertura médica en San Luis Potosí

Las cifras reflejan cambios en los indicadores de cobertura médica en la entidad, que muestran un alza de 17.8 por ciento en la afiliación al IMSS, que sin embargo, no pudo superar una baja de 22.1 por ciento en centros de salud y otras instituciones públicas de salud.

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal, en el ejercicio de 2020, el 85.2 por ciento de la población potosina estaba afiliada a alguna institución de salud.

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Un lustro después, el indicador se redujo a 73.7 por ciento.

Incremento del IMSS y distribución de afiliaciones

Pese a la reducción en el porcentaje general, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementó su participación entre la población afiliada, al pasar de 47.7 por ciento en 2020 a 55.8 por ciento en 2025. Con ello, se mantiene como la institución con mayor proporción de afiliados en San Luis Potosí.

Después del IMSS, los centros e institutos públicos de salud concentran 20.3 por ciento de las afiliaciones, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registra 7.3 por ciento. Por su parte, los esquemas privados representan 5.9 por ciento, según los datos de la encuesta.

En cuanto al uso de los servicios médicos, el IMSS concentra 35.2 por ciento de la atención que recibe la población potosina. Los centros de salud y hospitales públicos representan 20.1 por ciento, mientras que los servicios privados registran 11.9 por ciento de los usuarios.