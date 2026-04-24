Disminuye percepción de inseguridad en la capital: Inegi

Hasta el primer trimestre del 2026 el 57.6 por ciento de la población de 18 años y más de la capital potosina afirmó sentirse insegura en la ciudad, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto de acuerdo con los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al periodo de enero a marzo del presente año. Cabe resaltar que este resultado coloca a la capital potosina justo por debajo del promedio de percepción de inseguridad nacional, el cual asciende al 61.5 por ciento.

Pese a este resultado el municipio de San Luis Potosí registró una disminución en su percepción de inseguridad con respecto al anterior trimestre en la que alcanzó el 64 por ciento de la población que afirmó sentirse insegura así como el resultado registrado en el mismo periodo del 2025 cuando el porcentaje ascendió al 72.4 por ciento.

Aun con estas disminuciones el 42.2 por ciento de la población de 18 años y más afirmó que experimentó conflictos o enfrentamientos en el área urbana, lo que representa un incremento considerable con respecto al periodo anterior cuando el porcentaje apenas llegó al 24.1 por ciento.

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Mientras que apenas el apenas el 46.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró efectivo al gobierno para atender sus problemáticas.