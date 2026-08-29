Docentes del Cecyte accederían a mejoras

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Alrededor de 80 docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) de San Luis Potosí, podrán acceder a mejoras salariales y nuevas prestaciones mediante la segunda etapa del proceso de homologación y renivelación docente, informó el presidente de la Confederación Nacional del Cecyte, Ramón Antonio Gastelum.

Durante su visita a San Luis Potosí, Gastelum señaló que la convocatoria ya fue publicada en la entidad, por lo que los trabajadores que cumplan con requisitos como título, cédula profesional, antigüedad, preparación académica y grados de estudios podrán participar en el proceso de evaluación para acceder a una nueva categoría, homologación o renivelación.

El dirigente sindical explicó que a nivel nacional se logró etiquetar una bolsa de 300 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos 2026 para atender procesos de homologación y renivelación en instituciones de educación media superior, entre ellas el Cecyte, Conalep, COBACH y telebachilleratos. Añadiendo que el recursos será acompañado por aportaciones estatales bajo un esquema de concurrencia peso a peso, con lo que la bolsa alcanzaría los 600 millones de pesos.

Gastelum destacó que San Luis Potosí fue uno de los primeros estados en emitir la convocatoria correspondiente y reconoció la disposición del Gobierno estatal para aportar la parte que le corresponde. De acuerdo con el dirigente, el objetivo es que los recursos federales y estatales pueden comenzar a ejercerse a más tardar la primera quincena de octubre, con efectos retroactivos al primero de enero de este año.

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Por su parte, Miguel Ángel Martínez, secretario general del SUTCECYTE en San Luis Potosí, recordó que hace dos años, durante la primera etapa más de 200 trabajadores lograron acceder al proceso homologación, mientras que actualmente el Cecyte atiende a cerca de 5 mil estudiantes en la entidad. Cabe mencionar que la visita del dirigente nacional se realizó en el marco del 23 aniversario del sindicato de trabajadores del Cecyte en la entidad potosina.