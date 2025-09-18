logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Regreso de Ruiz Contreras dependerá de él y del gobernador"

Torres Sánchez informó que Miguel Ángel Méndez Montes, es nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos

Por Rubén Pacheco

Septiembre 18, 2025 12:03 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

Miguel Ángel Méndez Montes, es el nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, derivado de la salida de Ángel Gonzalo Santiago Hernández, quien recientemente asumió una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Así lo informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien precisó que Santiago Hernández presentó su renuncia para poder rendir protesta del cargo judicial por el que resultó electo en los comicios de junio pasado.

"El puesto que él (Santiago Hernández) dejó ya fue validado por el señor gobernador, y ahora lo ejercerá el abogado Miguel Ángel Méndez Montes que estuvo en la Consejería Jurídica", complementó.

Refirió que se encargará de lo referente a defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, madres buscadoras de personas desaparecidas, entre otros sectores de la sociedad relacionados con las funciones de la subsecretaría.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la posibilidad de que se reincorpore a la administración estatal José Luis Ruiz Contreras, excandidato a magistrado que no cumplió con uno de los requisitos de elegibilidad para el cargo, valoró que dependerá de la decisión de él mismo, así como del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Catalogó que Ruiz Contreras dejó "buenas cuentas" en su paso por Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Regreso de Ruiz Contreras dependerá de él y del gobernador
Regreso de Ruiz Contreras dependerá de él y del gobernador

"Regreso de Ruiz Contreras dependerá de él y del gobernador"

SLP

Rubén Pacheco

Torres Sánchez informó que Miguel Ángel Méndez Montes, es nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos

Convocan a certamen de dibujo y pintura contra el maltrato animal
Convocan a certamen de dibujo y pintura contra el maltrato animal

Convocan a certamen de dibujo y pintura contra el maltrato animal

SLP

Pulso Online

Falla número 13 en suministro de El Realito
Falla número 13 en suministro de El Realito

Falla número 13 en suministro de El Realito

SLP

Pulso Online

El Interapas activó su protocolo de atención en las distintas colonias

Acéfala, delegación de la FGE en la Huasteca
Acéfala, delegación de la FGE en la Huasteca

Acéfala, delegación de la FGE en la Huasteca

SLP

Huasteca Hoy

Esto, tras la elección judicial y la salida de Azuara Lárraga