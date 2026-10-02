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E. Galindo no es congruente, dice RGC

Por Rubén Pacheco

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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E. Galindo no es congruente, dice RGC
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      Después que el alcalde capitalino priista Enrique Francisco Galindo Ceballos se "destapó" como aspirante a la gubernatura del estado durante su segundo informe de actividades, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, recriminó que el edil no se mostró congruente entre sus dichos y acciones.

      Contextualizó que, de acuerdo con señalamientos del alcalde capitalino, él emitió mensajes políticos en el quinto informe de Gobierno del Estado, 

      sin embargo, Galindo Ceballos hizo lo mismo al "destaparse" como contendiente.

      "Se me hacen incongruencias, pero bueno, la gente es la que va a juzgar. Yo no tengo porque hablar nada de su informe, ni voy a decir si se adelantó o no. Es lo que se ve nada más", remarcó.

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      En entrevista, recalcó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca 

      denunciar al presidente municipal por actos anticipados de campaña, porque se trata de un instituto político, no de la administración estatal.

      Previo a encabezar la inauguración del torneo de Tenis Open San Luis, dijo que no juzga ni opina sobre la presentación del informe de Galindo Ceballos, porque al final la ciudadanía es la que tiene la evaluación más importante.

      Estimó que el PVEM comenzará con la designación de candidaturas en diciembre próximo o enero del 2027, pues no pretende adelantarse como otras fuerzas políticas.

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