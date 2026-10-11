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El 22% de Pymes potosinas participan con exportación

Por Samuel Moreno

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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      Alrededor de 20 a 22 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras de San Luis Potosí, participa en procesos de exportación o en cadenas de suministro hacia el extranjero, estimó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en el estado, Imelda Elizalde.

      La dirigente empresarial señaló que uno de los retos para fortalecer la participación de estas unidades económicas en las cadenas de valor internacionales es cumplir con las normativas y los estándares de calidad que exigen los mercados, tanto en los procesos de fabricación como en materia de seguridad y recursos humanos.

      Indicó que la industria requiere reforzar dos aspectos fundamentales para mantener su competitividad: la formación de personal calificado y la sostenibilidad de sus procesos productivos. En el primer rubro, destacó la necesidad de contar con trabajadores que dominen las capacidades técnicas que demanda el sector, además de habilidades para negociar, comunicarse en más de un idioma y trabajar en equipo.

      Elizalde también subrayó que las empresas deben incorporar criterios ambientales en sus operaciones, de manera que sus procesos productivos reduzcan los impactos negativos en la naturaleza y favorezcan una relación responsable con su entorno.

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      La presidenta de Canacintra consideró que la preparación del capital humano y la atención a las exigencias ambientales son elementos necesarios para que las empresas manufactureras puedan responder a las condiciones de los mercados y mantenerse dentro de las cadenas de suministro.

      No obstante, reconoció que en San Luis Potosí hace falta contar con un mapa específico que permita identificar cuántas micro, pequeñas y medianas empresas participan en estas cadenas, así como conocer con mayor precisión su alcance y sus necesidades para incorporarse a los mercados internacionales.

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