El alcalde felicita a Claudia Sheinbaum por su primer informe

El presidente municipal de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, felicitó a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, por la presentación de su primer informe de gobierno, que llevó a cabo este sábado en la capital potosina.

El alcalde reconoció que ha sido un año de gran trabajo por parte del Gobierno Federal bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, y destacó la importancia de su presencia en San Luis Capital como un gesto de cercanía institucional y compromiso con el país.

Asimismo, Enrique Galindo agradeció los anuncios realizados por la mandataria relacionados con obras, programas y acciones que traerán importantes beneficios para la ciudad, al tiempo que reiteró la disposición del Gobierno Municipal de seguir colaborando de forma coordinada con la Federación.