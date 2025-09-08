“El gobierno tiene al revés prioridades”

En el tema de las ladrilleras de la ciudad, el investigador Fernando Díaz Barriga lamentó que las autoridades traigan sus prioridades “al revés”, pues se preocupan más por cuidar el empleo de unas cuántas familias de ladrilleros, que la salud de miles de residentes, en especial de mujeres y niños de la capital.

Como especialista en temas ambientales por parte de la UASLP, Díaz Barriga recordó que existen estudios exhaustivos que demuestran que en la zona norte se han incrementado los casos de cáncer infantil. Especialmente, la leucemia. “Tenemos estudios que muestran que los contaminantes que emiten las ladrilleras son muy tóxicos y todavía hay gente que dice ‘pobres trabajadores; hay que mantener las ladrilleras, porque si no, se van a quedar sin empleo’. Pero, ¿quién protesta a favor de las niñas y niños? ¿Quién grita en contra de los graves efectos que se están produciendo? Todo por proteger a un sector ladrillero que no llega ni a 200 personas”, reclamó.

Afirmó que la toxicidad que ocasionan las ladrilleras “es clarísima y aun así las dejan trabajar impunemente. Duele mucho la indiferencia oficial”.

Díaz Barriga recordó que “hay una norma a la que sólo le falta publicarse y presentarla para resolver el problema de las ladrilleras, pero está parada en la Secretaría de Desarollo Económico (Sedeco). ¿Qué tiene que ver la Sedeco con la salud infantil?, ¿por qué los Servicios de Salud del Estado no intervienen en favor de las y los niños potosinos?

Dijo que somos de las pocas entidades que no entró al Programa Nacional de Monitoreo del Aire y por ello se perdieron recursos económicos importantes. “Las consecuencias las vamos a sufrir todos”.