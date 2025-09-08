Feroz embestida de Boko Haram

MAIDUGURI, Nigeria.- Combatientes de Boko Haram asesinaron a por lo menos 60 personas durante un ataque nocturno contra un poblado del noreste de Nigeria a donde los residentes habían regresado recientemente luego de permanecer en un campamento para desplazados internos, informaron pobladores y autoridades.

El ataque a Darul Jamal, en el área del gobierno local de Bama, tuvo lugar la noche del viernes, señaló Mohammed Babagana, un residente de la aldea, en declaraciones a The Associated Press.

El gobernador del estado de Borno, Babagana Zulum, quien visitó el lugar del ataque el sábado por la noche, confirmó a periodistas que el atentado dejó más de 60 muertos.

“Simpatizamos con el pueblo y les hemos pedido que no abandonen sus hogares, ya que hemos hecho arreglos para mejorar la seguridad y proporcionar alimentos y otros artículos de primera necesidad que han perdido”, dijo Zulum.

El presidente del gobierno local de Bama, Modu Gujja, dijo que más de una docena de casas fueron incendiadas y que al menos 100 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares.

Taiwo Adebayo, un investigador especializado en Boko Haram en el Instituto de Estudios de Seguridad, habló con residentes de Darul Jamal y dijo que el ataque fue perpetrado por una facción de Boko Haram conocida como Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad.

Boko Haram, el grupo yihadista de Nigeria, tomó las armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica. El conflicto se ha extendido a los vecinos del norte de Nigeria, incluido Níger, y ha resultado en la muerte de alrededor de 35.000 civiles y el desplazamiento de más de 2 millones de personas, según NU.

Boko Haram se dividió en dos facciones tras la muerte del líder del grupo, Abubakar Shekau, en el año de 2021.

Una facción cuenta con el respaldo del grupo Estado Islámico y es conocida como la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, (ISWAP por sus iniciales en inglés). Es reconocido por atacar posiciones militares.

La otra facción, Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, ha recurrido cada vez con mayor frecuencia a ataques contra civiles y presuntos colaboradores, y financian sus operaciones mediante robos y secuestros.

“Cuando el JAS ataca y asesina a muchas personas, tal como lo hizo anoche en Bama, generalmente es porque sospechan que las víctimas son espías para el rival ISWAP o el ejército”, dijo Adebayo a la AP.

La zona fue objetivo de varios ataques de Boko Haram hace una década, lo que obligó a muchos residentes a huir. Después de una serie de operaciones militares en la zona en los últimos años, las autoridades habían reasentado a personas desplazadas en varias comunidades.

Kaana Ali, residente de Darul Jamal, dijo que decidió dejar la comunidad para siempre después de que confirmó que amigos cercanos de su familia fueron asesinados en el ataque.