El jueves se iría a huelga la planta GM

La representación sindical asegura que habrá huelga en General Motors Company, porque no alcanzan acuerdos de salarios y prestaciones. El estallido se daría a las 6 de la mañana de este jueves, si la empresa no cumple la exigencia de un ajuste de 15 por ciento al salario integrado.

Sindicato Carlos Leone exige ajuste salarial y revisión contractual

El sindicato conocido como Carlos Leone, aseguró por medio de un comunicado que la empresa se niega a revisar las condiciones generales de trabajo, es decir la revisión contractual 2026, por lo que encuentran suficientes elementos para promover el estallido de la huelga, que en principio afectaría la producción de Villa de Reyes.

Impacto en la producción y trabajadores afectados

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Por ahora, la empresa ensambla las camionetas GMC Terrain y Chevrolet Equinox, vehículos para exportación hacia Estados Unidos y otros países.

Las negociaciones contractuales incluyen el incremento salarial que el sindicato pide.

Si estalla la huelga a las 6 de la mañana del jueves, dejaría en la inactividad a un aproximado de 7 mil 200 trabajadores de diversos niveles, responsabilidades y turnos asignadas en la planta.