El PAN votará contra Rocha M., dice Verónica Rodríguez

La senadora y presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que la designación de Sara Rocha, del PRI, como presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado refleja que “lamentablemente es el sello de la casa”. Rodríguez Hernández criticó que, a su consideración, la propuesta no respeta los reglamentos ni la ley vigente.

Confirmó que su bancada votará en contra de la designación de Rocha Medina si no se respeta el principio de que la segunda fuerza política asuma la presidencia del Congreso.

Rodríguez Hernández explicó que, aunque celebran la posibilidad de que una mujer ocupe la presidencia, esperaban que fuera Acción Nacional, como segunda fuerza en la legislatura estatal tras los resultados de la elección pasada, quien encabezara la mesa directiva.

“Yo creí que esto pasaba solo en el Senado de la República, pero aquí tampoco se respetan ni los reglamentos ni la ley, porque no es la segunda fuerza la que presidirá la mesa directiva. En San Luis Potosí estamos dejando mucho qué desear”, aseveró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La senadora añadió que el PAN insistirá en que la presidencia recaiga en una mujer de las segundas fuerzas políticas y afirmó que otros partidos también han manifestado su apoyo a este principio. “Acción Nacional y otros partidos que tengo entendido también levantaron la mano”, indicó.

Además, Rodríguez Hernández informó que iniciarán las asambleas municipales para elegir a los nuevos dirigentes del PAN en San Luis Potosí. Señaló que, en la mayoría de los municipios, se han registrado candidaturas de unidad, aunque en seis —entre ellos La Capital, Matehuala y Rioverde— habrá competencia interna. Aun así, aseguró que el objetivo es que el partido salga fortalecido y unido rumbo a las elecciones de 2027.