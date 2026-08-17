Elecciones de 2027 serán muy complejas: Narváez
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
"Este 2027 será un año muy complejo, porque hemos regresado más de 45 años al esquema electoral de otras épocas, y aunque fue muy lenta la incipiente reforma democrática derivada del triunfo de Vicente Fox, lo cierto es que ya había algunos visos de que las cosas habrían cambiado, antes de que el gobierno de López Obrador le diera revés a todo y diera por terminado el sueño democrático que México tenía a raíz de las
elecciones del 18 de agosto de 1991, advirtió el expresidente de Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi.
Explicó que finalmente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa de campaña de traicionar los ideales democráticos que dijo tener en 1991, cuando otras personalidades como Salvador Nava Martínez y Vicente Fox Quesada hacían su propia lucha, y el expresidente morenista terminó por acabar con las instituciones que fortalecían al estado de derecho.
Dijo Narváez Arochi que "regresamos a más de 40 años de distancia en materia democrática, sobre todo porque estamos en peores condiciones, se acabaron las garantías del piso parejo en la competencia por los cargos públicos".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo
Rubén Pacheco
La aplicación ofrece respuesta rápida y seguridad para usuarios y conductores en San Luis.
Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.
Rubén Pacheco
El director de la CEA explicó que la entrega formal será al ayuntamiento para operar la infraestructura.
Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos
Rubén Pacheco
Torres Sánchez considera exagerado el presupuesto solicitado por el INE para elecciones.