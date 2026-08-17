Elecciones de 2027 serán muy complejas: Narváez

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"Este 2027 será un año muy complejo, porque hemos regresado más de 45 años al esquema electoral de otras épocas, y aunque fue muy lenta la incipiente reforma democrática derivada del triunfo de Vicente Fox, lo cierto es que ya había algunos visos de que las cosas habrían cambiado, antes de que el gobierno de López Obrador le diera revés a todo y diera por terminado el sueño democrático que México tenía a raíz de las

elecciones del 18 de agosto de 1991, advirtió el expresidente de Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi.

Explicó que finalmente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa de campaña de traicionar los ideales democráticos que dijo tener en 1991, cuando otras personalidades como Salvador Nava Martínez y Vicente Fox Quesada hacían su propia lucha, y el expresidente morenista terminó por acabar con las instituciones que fortalecían al estado de derecho.

Dijo Narváez Arochi que "regresamos a más de 40 años de distancia en materia democrática, sobre todo porque estamos en peores condiciones, se acabaron las garantías del piso parejo en la competencia por los cargos públicos".

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