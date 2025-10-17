Elimina alcaldía, impuesto a restaurantes con más de 25 años

En la ceremonia de entrega de reconocimientos "Premios Dionisio" a restauranteros, y luego de reunirse con el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Espinoza Abaroa, el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos anunció la eliminación de los trámites de refrendo de licencia para restaurantes con más de 25 años de antigüedad.

El presidente municipal dijo que si son restaurantes que ya han construido toda mi historia, y han participado de ella con su originalidad gastronómica, pero además se han convertido en motores culturales de nuestra época, es preciso que la propia alcaldía haga lo que resulte necesario para conservar esa parte del patrimonio cultural.

El alcalde pidió al titular de la Dirección de Comercio de la alcaldía de la capital, Ángel de la Vega Varela, elaborar una lista de los restaurantes más antiguos, con el fin de identificar aquellos que tienen más de un cuarto del siglo ininterrumpido en el desarrollo de su actividad.

Galindo Ceballos explicó que hay múltiples acciones que se pueden realizar para conservar el patrimonio gastronómico de la ciudad, y una muy importante es la que cambia de manera positiva la condición de aquellos negocios que por su persistencia, ya superaron el cuarto de siglo imprimiendo su sello gastronómico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí