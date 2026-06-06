Eliminación de aranceles se complica: Juan Carlos Valladares Eichelmann

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La eliminación de aranceles durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta un escenario complicado, por lo que la prioridad para México debe ser, mantener la vigencia y estabilidad del acuerdo comercial, señaló el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

Durante la instalación de la Comisión para el Seguimiento al T-MEC, el legislador afirmó que la negociación se desarrolla en condiciones desiguales debido al peso económico de Estados Unidos y a su influencia en los mercados internacionales, lo que dificulta revertir las medidas arancelarias implementadas en los últimos años.

Advirtió que, de mantenerse estos gravámenes, será necesario analizar mecanismos para reducir el impacto en sectores productivos vinculados con la exportación, particularmente aquellos que dependen de insumos provenientes del extranjero.

"También hay que ser realistas, ¿no? Es muy difícil, eso no es una negociación con piso parejo. Creo que estamos negociando con un monstruo que controla no nada más este tratado, controla a gran parte del mundo y de la economía, entonces creo que llevamos una desventaja desde ahí (...) Y creo que lo importante es ahorita mantenerlo, establecerlo y vamos viendo qué directrices marcan ellos en cuestión arancelaria para ver de qué manera se pueden compensar sectores que puedan ser afectados directamente con estos aranceles que vemos que se están proponiendo", expresó.

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Como ejemplo, mencionó a la industria automotriz de San Luis Potosí, cuya producción tiene como principal destino el mercado estadounidense, mientras que una parte importante de los componentes utilizados en los procesos de manufactura se importa desde otros países.

Valladares Eichelmann agregó que el aumento de proveedores nacionales y la consolidación del T-MEC podrían abrir nuevas oportunidades para la entidad, particularmente por la relevancia de su actividad industrial y logística dentro de la región.