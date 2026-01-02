Eliminan 510 sitios web por presuntas actividades ilícitas

Durante 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atendió 6 mil 231 incidentes informáticos en la capital potosina, relacionados principalmente con cobranza ilegal, hackeo de cuentas de WhatsApp, difamación, llamadas de extorsión, suplantación de identidad, sextorsión y difusión ilícita de contenido, como parte de las acciones de ciberinteligencia desplegadas a lo largo del año.

Además de la atención de estos casos, las labores de análisis y seguimiento permitieron el rescate y localización de siete personas que fueron víctimas de secuestro virtual, así como la eliminación de 510 páginas reportadas por su posible vínculo con actividades ilícitas en entornos digitales.

En paralelo, la SSPC impulsó la política pública Defensores Digitales, orientada a la prevención de delitos cibernéticos mediante la alfabetización digital. A través de esta estrategia, personal de la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social realizó actividades de capacitación dirigidas a docentes, estudiantes, madres y padres de familia, personal de empresas y dependencias gubernamentales.

Las acciones se llevaron a cabo en universidades, planteles educativos, empresas y oficinas públicas, con el objetivo de promover el uso seguro y responsable del ciberespacio y fortalecer las capacidades de detección y respuesta ante incidentes digitales, particularmente aquellos que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes.

Como resultado de estas intervenciones, la estrategia logró impactar a 13 mil 312 personas en la capital potosina durante el año.