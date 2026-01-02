Sismo interrumpe la mañanera y obliga a evacuar Palacio Nacional

A las 7:58 de la mañana, la alerta presidencial por sismo irrumpió la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

En pleno Salón Tesorería, mientras transcurría la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo interrumpió su intervención al percibir el movimiento telúrico.

"Está temblando, con calma, por favor", pidió desde el atril, cuando el sismo de magnitud 6.5 sacudía este viernes el corazón del Centro Histórico.

Las alertas sísmicas comenzaron a sonar en celulares y altavoces, mezclándose con el eco de pasos y el roce de cámaras y micrófonos que, de pronto, dejaron de apuntar al estrado para buscar la salida de emergencia.

"Está muy fuerte", decían algunos comunicadores quienes empezaron a sentir el sismo, el primero que se registró de tal magnitud en el segundo día del 2026.

La mandataria federal fue evacuada por su equipo de ayudantía, mientras elementos de seguridad y militares desplegados en el recinto marcaban el paso del desalojo.

"Con calma", repetían una y otra vez.

Algunos militares pedían a los reporteros no grabar ni tomar fotografías durante la evacuación, mientras el flujo avanzaba de manera ordenada entre pasillos históricos.

El movimiento se sintió por algunos segundos en el edificio principal del Gobierno federal.

Sheinbaum sostiene llamada con gobernadora Evelyn Salgado

Minutos después, ya en resguardo, la presidenta sostuvo comunicación con integrantes de su gabinete y con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, entidad donde se registró el epicentro del sismo.

Tras la revisión de los protocolos de Protección Civil, Sheinbaum informó que no se registraron daños en Palacio Nacional.

En ese sentido, la mandataria agradeció la respuesta responsable de periodistas y personal presente en el Salón Tesorería, en una mañana en la que la normalidad fue interrumpida, brevemente, por la fuerza de la tierra.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en Guerrero ya se activaron protocolos y recorridos en la zona y hasta el momento no se reportan afectaciones ni ningún fallecimiento.

Hasta las 9:00 horas se tienen registradas réplicas "pequeñas", la mayor de magnitud 4.2.

En la Ciudad de México no se tiene hasta el momento afectaciones.