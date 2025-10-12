Eliminarán los turnos vespertinos

La reducción sostenida en la matrícula de secundaria pone en riesgo la continuidad del turno vespertino en escuelas públicas de San Luis Potosí. Según Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la Sección 26 del SNTE, si la tendencia actual persiste, este turno podría desaparecer en un plazo aproximado de diez años.

Actualmente, varios grupos cuentan con apenas entre 11 y 15 estudiantes, muy por debajo del mínimo de 20 a 30 alumnos establecido por la normatividad para mantener la operación de este horario. “Así como va la tendencia, seguramente en un rango de unos diez años va a ser muy complicado que haya turnos vespertinos”, advirtió el dirigente sindical.

La problemática abarca distintos municipios, incluyendo Matehuala, Ciudad Valles, San Luis Capital y Rioverde, donde al menos seis escuelas, entre secundarias generales y técnicas, presentan baja matrícula, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad para sostener el turno vespertino. “No hay los suficientes alumnos en los diferentes niveles educativos para poder darle esa condición”, explicó.

Entre las causas del descenso en la inscripción se encuentran los cambios en la estructura familiar, con un menor promedio de hijos por matrimonio, así como tendencias demográficas que no muestran señales de revertirse a corto plazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sindicato alerta que, sin ajustes que incentiven la permanencia de los turnos vespertinos, su desaparición gradual es muy probable.