logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Eliminarán los turnos vespertinos

La falta de alumnos afectará las condiciones laborales de los maestros: SNTE

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Eliminarán los turnos vespertinos

La reducción sostenida en la matrícula de secundaria pone en riesgo la continuidad del turno vespertino en escuelas públicas de San Luis Potosí. Según Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la Sección 26 del SNTE, si la tendencia actual persiste, este turno podría desaparecer en un plazo aproximado de diez años.

Actualmente, varios grupos cuentan con apenas entre 11 y 15 estudiantes, muy por debajo del mínimo de 20 a 30 alumnos establecido por la normatividad para mantener la operación de este horario. “Así como va la tendencia, seguramente en un rango de unos diez años va a ser muy complicado que haya turnos vespertinos”, advirtió el dirigente sindical.

La problemática abarca distintos municipios, incluyendo Matehuala, Ciudad Valles, San Luis Capital y Rioverde, donde al menos seis escuelas, entre secundarias generales y técnicas, presentan baja matrícula, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad para sostener el turno vespertino. “No hay los suficientes alumnos en los diferentes niveles educativos para poder darle esa condición”, explicó.

Entre las causas del descenso en la inscripción se encuentran los cambios en la estructura familiar, con un menor promedio de hijos por matrimonio, así como tendencias demográficas que no muestran señales de revertirse a corto plazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sindicato alerta que, sin ajustes que incentiven la permanencia de los turnos vespertinos, su desaparición gradual es muy probable.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cesan a director de Protección Civil por actos de corrupción
    Cesan a director de Protección Civil por actos de corrupción

    Cesan a director de Protección Civil por actos de corrupción

    SLP

    Redacción

    Investigación interna revela presuntos actos de corrupción en la Dirección de Protección Civil Municipal

    Galindo se va a la Huasteca a apoyar; desata críticas
    Galindo se va a la Huasteca a apoyar; desata críticas

    Galindo se va a la Huasteca a apoyar; desata críticas

    SLP

    Huasteca Hoy

    Generó debate al participar en las labores, lejos de su municipio

    Cae titular de Protección Civil capitalino por actos de corrupción
    Cae titular de Protección Civil capitalino por actos de corrupción

    Cae titular de Protección Civil capitalino por "actos de corrupción"

    SLP

    Pulso Online

    También fueron destituidas otras seis personas adscritas a esa área y alistan denuncias ante FGE

    No hay dinero para préstamos a municipios: García Vidal
    No hay dinero para préstamos a municipios: García Vidal

    No hay dinero para préstamos a municipios: García Vidal

    SLP

    Rubén Pacheco

    La titular de Sefin dijo que en casos específicos se hará el esfuerzo