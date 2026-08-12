Espectacular alza laboral en San Luis

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Durante julio, el empleo formal en San Luis Potosí registró un espectacular repunte que impuso una nueva marca en la medición del indicador por parte del IMSS, al consignarse 497 mil 652 trabajadores asegurados, la cifra más alta desde que el Seguro Social empezó a publicar el dato en 1997.

Récord histórico en empleo formal en San Luis Potosí

De acuerdo a las estadísticas de la dependencia, la marca más cercana se dio en marzo de 2025, cuando el estado registró 491 mil 265 trabajadores asegurados.

Esa cifra representó un incremento de 16 mil 745 plazas en el comparativo con el mismo mes anterior, equivalente a un alza de 3.4 por ciento.

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Por lo que respecta al contraste anual, el alza fue de 17 mil 078 más empleos, un incremento proporcional de 3.5 por ciento.

El notorio incremento del séptimo mes del año rompió dos periodos previos de bajas consecutivas, que en junio pasado llevó el indicador a las 480 mil 907 plazas formales.

Sector servicios impulsa crecimiento del empleo formal

Al revisar el desglose de plazas formales por sector económico, se aprecia que no fue un incremento repartido en ellos, sino que se centró esencialmente en uno: el de servicios para empresas, personas y hogares.

Esta clasificación, de acuerdo al Catálogo de Actividades de la metodología del IMSS para la medición del empleo formal, compone la División 8, e incluye a los trabajadores bancarios, financieros, de bienes raíces, de despachos legales, de restaurantes, hoteles, cines y del hogar.

En julio, este sector registró un alza mensual de 18 mil 665 plazas formales, saltando de 59 mil 642 a 78 mil 307.

Otros tres sectores tuvieron incrementos, pero juntos, la industria extractiva, la industria eléctrica y el comercio sumaron poco más de 300 plazas.

En contraste, los servicios públicos perdieron mil 100 empleos, la manufactura disminuyó en 490 y el sector agropecuario perdió casi 300 plazas, lo que disminuyó el balance final.