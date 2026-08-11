Bacheo urgente en la Zona Industrial

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San Luis Potosí, S.L.P.- El Gobierno de la Capital realizó este martes trabajos de preparación para bacheo profundo en vialidades de la Zona Industrial, informó la Dirección de Obras Públicas.

Las labores se llevaron a cabo en Eje 128, en su cruce con avenida Industrias, así como en Eje 132, donde se retiró pavimento deteriorado y agua acumulada.

De acuerdo con la información municipal, estos trabajos forman parte de la preparación previa al bacheo profundo, procedimiento que contempla retirar el material dañado, preparar y compactar la superficie y posteriormente colocar nuevos materiales.

El retiro del agua acumulada busca permitir que las siguientes etapas de rehabilitación se realicen sobre una superficie en mejores condiciones.

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El Ayuntamiento señaló que los trabajos continuarán en los puntos previamente preparados y pidió a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal operativo.