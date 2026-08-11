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Roxanna Hernández asumiría cargo en el Ejecutivo

Esto, Luego de que la diputada del PVEM solicitó licencia en el Congreso

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 11, 2026 01:14 p.m.
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Roxanna Hernández / Foto: Citlally Montaño: Pulso

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      La salida de Roxanna Hernández Ramírez del Congreso del Estado se da en medio de su próxima incorporación a otro espacio del servicio público, movimiento que su compañero de bancada, Luis Fernando Gámez Macías, dijo celebrar.

      Sin embargo, al ser cuestionado sobre cuál sería su destino, se limitó a responder: "No lo sé, no lo sé". De manera extraoficial, se menciona que Hernández Ramírez podría encabezar la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, dependencia que actualmente permanece a cargo de Gloria Serrato Sánchez.

      Ante este y otros relevos previos, Gámez Macías sostuvo que el trabajo legislativo no se ve afectado, al considerar que quienes ocupan las suplencias también tienen la responsabilidad de entregar resultados.

      El posicionamiento ocurre además en medio de cuestionamientos sobre algunos suplentes que han mantenido distancia de los medios de comunicación. Gámez dijo respetar las razones de sus compañeros para no conceder entrevistas, pero señaló que la transparencia permite explicar el trabajo del Congreso tanto a la prensa como a la ciudadanía.

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