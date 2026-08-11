Expone la SSPC federal cuerpo de élite antiextorsión en SLP

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, solicitó y consiguió en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) un espacio para presentar oficialmente un cuerpo policial de élite destinado a combatir la extorsión mediante campañas de orientación y alfabetización en prevención desde la perspectiva de las víctimas.

La zona ubicada en la Fenapo funciona como un área de capacitación y vinculación que permite a los visitantes conocer la cultura de la denuncia en casos de extorsión, así como las medidas preventivas.

El grupo coordinado por el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) es un nuevo brazo de policía civil que interviene en hechos relacionados con la ciberseguridad y la extorsión telefónica o de cualquier tipo. Su operación se basa en denuncias anónimas y ya cuenta con células activas en San Luis Potosí.

El cuerpo policial explica a los visitantes que al recibir una llamada telefónica, pueden reportar al servicio 089, por correo electrónico a cadde.denuncia@sspc.gob.mx o a través del portal https://reportecibernético.sspc.gob.mx. El área de primer contacto atiende la denuncia y la canaliza a una red de inteligencia social que trabaja con la información aportada por el ciudadano, robusteciendo los datos para integrarlos en una carpeta de investigación.

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Parte de los centros de investigación incluye la Unidad de Inteligencia Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas (UIICOT).

La información contenida en las carpetas pasa a un área de vinculación que concentra datos de todos los estados relacionados con extorsión telefónica. Esta información se traslada a un área de prevención y políticas públicas para diseñar campañas focalizadas en zonas con alta incidencia.

Por ejemplo, en Matehuala se concentra la mayor parte de las extorsiones telefónicas en el estado, lo que permite diseñar campañas específicas para las víctimas. Estas campañas incluyen detalles sobre usos y costumbres que facilitan la detección de casos y extorsionadores, afectando desde centros comerciales hasta empresarias.

El equipo cuenta con patrullas que realizan operativos ante llamados de auxilio, con un diseño que recuerda a las antiguas unidades de la Policía Federal de Caminos.

Este cuerpo policial representa un segundo modelo, tras la creación por parte del Gobierno Federal de un espacio de policía civil llamado Protección Federal, que resguarda actividades específicas de dependencias públicas del gobierno de México.