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El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

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Empresarios se presionarán por las 40 horas: Canaco

Por Samuel Moreno

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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      Las pequeñas y medianas empresas de San Luis Potosí, podrían enfrentar mayores presiones operativas ante los cambios en las jornadas laborales, principalmente en los sectores de servicios de salud y hotelería, donde se requiere cubrir distintos turnos para mantener la atención, advirtió Mauricio Mahbub Tamez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

      El dirigente empresarial señaló que las pymes representan una parte fundamental de la economía mexicana, al generar alrededor de 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, además de ser importantes generadoras de empleo, por lo que consideró necesario buscar alternativas para evitar afectaciones a sus operaciones.

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