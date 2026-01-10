En Carranza ya hay poco que cerrar: Narváez

Ya casi no han cerrado locales comerciales en la avenida Venustiano Carranza, en zona centro, porque hay poco que cerrar. Existen edificios completos desocupados y aunque la autoridad municipal ha llevado seguridad pública y alumbrado, urgen medidas para reactivar la economía, advirtió el empresario Alberto Narváez Arochi.

Recordó que en muchos aspectos el daño está hecho, porque hay 80 cortinas abajo, además de los edificios que quedaron vacíos.

Explicó que la alcaldía ha planteado otorgar algunas facilidades fiscales, tales como la disminución en el pago del Impuesto Predial, y es probable que ya estén en proceso de implementación, porque al menos ahora no se tiene noticia de que ya esté funcionando.

Agregó que también hay pendientes por resolver en materia de movilidad, puesto que se requiere de dar una solución cualquiera que ésta sea y hay gente especializada que puede sugerir qué hacer para solucionar el problema.

Consideró que 2026 es un año muy complicado para esta parte de la avenida Carranza, porque los factores que se han unido implican que "se juntó el hambre con las ganas de comer", y aunque hay muchos factores, la movilidad es determinante para evaluar las causas de la caída económica.