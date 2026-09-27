logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En desahogo, quince expedientes bajo el nuevo sistema penal

Los casos se realizan bajo el esquema adversarial y oral

Por Rubén Pacheco

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
En desahogo, quince expedientes bajo el nuevo sistema penal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la actualidad, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que trabaja en desahogar 15 expedientes sobre causas penales de diversa índole, correspondientes al nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral.

      Al respecto, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, refirió que dos asuntos corresponden a feminicidio, tres a homicidios dolosos y los demás relacionados con otros ilícitos.

      En entrevista, subrayó que, en dos de los casos, se identificó que ya no existía seguimiento por parte del órgano jurisdiccional, por lo cual, ahora se buscará retomar el diálogo con la Fiscalía General del Estado (FGE). 

      "En el nuevo sistema penal, hasta ahorita llevamos localizadas en este momento tengo 15 (expedientes) que, para mí son mi prioridad", expuso la juzgadora.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sobre los proyectos de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU) para la contratación de abogadas que agilicen carpetas de investigación por feminicidio, matizó que la agilidad de los procesos no solo depende de que un jurídico impulse la causa penal, sino también de los demás intervinientes.

      "Dependen de pruebas. Insisto, son muchos temas los que hay que desahogar: testimoniales y pruebas en su mayoría periciales. A veces en homicidios tenemos que regresar una prueba con el propio cuerpo para determinar ciertas cosas", complementó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo
        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

        SLP

        Pulso Online

        La ruta de 21 kilómetros incluye calles principales y un circuito en Parque Tangamanga I

        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP
        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El rector advierte que dejar de cobrar cuotas sin recursos compensatorios afecta la economía universitaria

        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre
        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La UASLP podría enfrentar dificultades para pagar nómina si el Gobierno estatal no entrega los recursos atrasados en octubre y noviembre.

        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín
        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín

        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín

        SLP

        PULSO

        La GCE realizó dos detenciones en cada municipio; también aseguró una motocicleta sin placa.