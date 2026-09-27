En desahogo, quince expedientes bajo el nuevo sistema penal

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En la actualidad, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que trabaja en desahogar 15 expedientes sobre causas penales de diversa índole, correspondientes al nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral.

Al respecto, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, refirió que dos asuntos corresponden a feminicidio, tres a homicidios dolosos y los demás relacionados con otros ilícitos.

En entrevista, subrayó que, en dos de los casos, se identificó que ya no existía seguimiento por parte del órgano jurisdiccional, por lo cual, ahora se buscará retomar el diálogo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

"En el nuevo sistema penal, hasta ahorita llevamos localizadas en este momento tengo 15 (expedientes) que, para mí son mi prioridad", expuso la juzgadora.

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Sobre los proyectos de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU) para la contratación de abogadas que agilicen carpetas de investigación por feminicidio, matizó que la agilidad de los procesos no solo depende de que un jurídico impulse la causa penal, sino también de los demás intervinientes.

"Dependen de pruebas. Insisto, son muchos temas los que hay que desahogar: testimoniales y pruebas en su mayoría periciales. A veces en homicidios tenemos que regresar una prueba con el propio cuerpo para determinar ciertas cosas", complementó.