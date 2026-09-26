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Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

La UASLP podría enfrentar dificultades para pagar nómina si el Gobierno estatal no entrega los recursos atrasados en octubre y noviembre.

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 26, 2026 02:00 p.m.
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Foto: Pulso

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      Al Gobierno del Estado le faltan por transferir alrededor de 37.6 millones de pesos de las aportaciones calendarizadas para septiembre a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), mientras el acumulado pendiente superaría los 235 millones de pesos al cierre del tercer trimestre. La cifra deberá actualizarse con el próximo reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

      De los 64.2 millones de pesos previstos para este mes, únicamente llegaron 26.6 millones. El rector Alejandro Zermeño Guerra señaló que los recursos pendientes podrían entregarse entre octubre y noviembre y advirtió que, de prolongarse el retraso, la Universidad podría volver a enfrentar dificultades para cubrir la nómina.

      El problema financiero ocurre mientras continúa la discusión sobre la gratuidad de la educación superior. Durante 2025 se promovieron entre 110 y 120 amparos contra el cobro de cuotas en la UASLP, principalmente por parte de estudiantes de licenciatura; Zermeño dijo que aún no dispone del número correspondiente a este año.

      El rector cuestionó que las universidades tengan que absorber el impacto económico de la gratuidad sin recibir los recursos comprometidos para ello. Señaló que las instituciones han solicitado a la SEP a gestionar ante Hacienda una compensación por los ingresos que dejarían de obtener.

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      "Es un golpe a la economía de las instituciones muy fuerte", afirmó Zermeño. Sobre el riesgo de repetir las dificultades financieras de 2025, agregó: "Espero que no lleguemos a estar con el pendiente de poder pagar la primera quincena de noviembre. Espero que eso se resuelva antes".

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