Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, informó del dispositivo de seguridad y vialidad para la edición 2026 del Medio Maratón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que se realizará este domingo 27 de septiembre a partir de las 6:30 horas, con salida y meta frente al Edificio Central de la UASLP, sobre la calle de Álvaro Obregón.

Precisó que el operativo contará con más de 117 oficiales de Policía Vial, además se suman la participación de 40 oficiales de la Guardia Municipal en coordinación permanente con el comité organizador de la UASLP.

La ruta para los 21 kilómetros inicia en Álvaro Obregón con dirección a la avenida Venustiano Carranza, hasta el Parque de Morales, rodeando la glorieta González Bocanegra, donde los corredores continuarán por las avenidas de los Artistas, Arboledas, Pintores y Carlos Canseco.

Posteriormente tomarán Manuel Nava y la lateral de Salvador Nava Martínez en sentido contrario a la circulación, para continuar por Niño Artillero e Himno Nacional hasta llegar a la calle de Tatanacho para ingresar al Parque Tangamanga I, donde se realizará un circuito interior.

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Al salir, los participantes retomarán Tatanacho e Himno Nacional, Mariano Jiménez, Zenón Fernández y Benigno Arriaga, para después dar vuelta a la derecha sobre la Av. Cuauhtémoc, desembocando nuevamente a Mariano Jiménez para dirigirse a la calle Iturbide, Escobedo frente a Plaza del Carmen, vuelta en Obregón, donde estará ubicada la meta.

Para las rutas de los 5 y 10 kilómetros, se utilizan proporcionalmente algunas de estas vialidades, previendo que los competidores arranquen a las 6:30 y teniendo como tiempo de espera de 15 minutos para los demás contingentes.

Policía Vial implementará cierres y restricciones conforme avance la competencia, debido a que los recorridos de 10 y 21 kilómetros utilizarán algunos carriles en sentido contrario a la circulación habitual. En las vialidades transversales se permitirá el cruce vehicular de manera controlada y por goteo, siempre que las condiciones de seguridad de los atletas lo permitan.

La Policía de la capital exhortó a la ciudadanía para que tomen en cuenta los cierres vehiculares principalmente para ingresar al cuadrante centro, por lo que se recomienda planear rutas para llegar a sus destinos. Como rutas alternas se sugiere: avenida Salvador Nava Martínez, Río Santiago, Nicolás Zapata, Amado Nervo, García Diego y Pedro Moreno.

Una vez concluida la competencia, la circulación será restablecida de manera gradual en las principales calles y avenidas. Asimismo, permanecerá activo el dispositivo vial sobre Venustiano Carranza con motivo de la recreovía dominical.