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Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

El rector advierte que dejar de cobrar cuotas sin recursos compensatorios afecta la economía universitaria

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 26, 2026 02:01 p.m.
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Foto: Pulso

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      Entre 110 y 120 estudiantes promovieron amparos durante 2025 para reclamar la gratuidad de la educación superior en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), principalmente quienes cursan una licenciatura, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra. Para 2026, la institución todavía no tiene el número de recursos legales recibidos.

      El rector señaló que el problema no se limita a atender los amparos, sino al costo que tendría para las universidades públicas dejar de cobrar cuotas sin recibir recursos para compensar esos ingresos. "Es un golpe a la economía de las instituciones muy fuerte", afirmó.

      Zermeño recordó que el compromiso de financiar la gratuidad fue asumido por el Gobierno Federal, por lo que las universidades han solicitado a la Secretaría de Educación Pública gestionar ante Hacienda las aportaciones necesarias. Sostuvo que estos recursos permitirían cubrir el dinero que las instituciones dejarían de recibir por concepto de cuotas.

      En el caso de la UASLP, esta presión se suma a los recursos estatales que permanecen pendientes. Durante septiembre, el Gobierno del Estado transfirió 26.6 de los 64.2 millones de pesos calendarizados para la Universidad, mientras el adeudo acumulado al cierre del tercer trimestre se estima en más de 235 millones de pesos, cifra que deberá actualizarse con el próximo reporte de la SEP.

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