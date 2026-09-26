Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín
La GCE realizó dos detenciones en cada municipio; también aseguró una motocicleta sin placa.
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San Luis Potosí.— Cuatro personas fueron detenidas en operativos distintos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Matehuala y Tamuín. La corporación informó que les aseguró dosis de una sustancia con características similares a las del cristal.
En la zona Centro de Matehuala, los agentes detuvieron a Braulio "N", de 28 años, y Guadalupe "N", de 25, ambos originarios de Jalisco. Según el reporte oficial, llevaban dosis de la sustancia.
En Tamuín fueron detenidos Jesús "N", de 42 años, y Gustavo "N", de 32. En esa intervención, los policías también aseguraron una motocicleta sin placa.
Los cuatro detenidos, la sustancia y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará las investigaciones. La GCE señaló que las detenciones ocurrieron durante recorridos de vigilancia.
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