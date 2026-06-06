En la capital potosina detienen mejoras de obras prioritarias

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Un total de 13 proyectos de rehabilitación de calles permanecen actualmente en proceso de revisión y validación por parte de la Contraloría General del Estado, situación que mantiene en espera el avance de obras consideradas prioritarias para distintos sectores de la capital potosina, informó el director de Obras Públicas del ayuntamiento capitalino, Eustorgio Chávez Garza.

El funcionario señaló que la reciente liberación de las bases de licitación para la rehabilitación de la calle Estados Unidos de América, en la colonia Satélite Francisco I. Madero, evidencia cómo los tiempos de revisión administrativa pueden modificar los calendarios originalmente planteados para la ejecución de las obras. En este caso, la única observación emitida estuvo relacionada con la actualización de las fechas del procedimiento.

Chávez Garza destacó que en la revisión de dicho proyecto no se formularon observaciones de carácter técnico, jurídico, administrativo ni presupuestal, lo que permitió continuar con el proceso licitatorio. Las bases correspondientes serán publicadas el próximo 12 de junio para dar paso a las siguientes etapas de contratación.

No obstante, advirtió que la situación genera preocupación debido a que otros 13 proyectos de rehabilitación vial continúan pendientes de validación. Además, permanecen en revisión tres obras de infraestructura urbana consideradas estratégicas para fortalecer la movilidad y la seguridad vial en diferentes zonas de la ciudad.

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El director de Obras Públicas afirmó que el Ayuntamiento continuará atendiendo cada uno de los requerimientos establecidos dentro de los procedimientos de revisión para evitar mayores retrasos. Mientras tanto, los 13 proyectos de calles siguen a la espera de autorización, condición que mantiene suspendido el avance de obras.