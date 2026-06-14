logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En lo individual Gobierno construirá paso a desnivel

Se trata de la Glorieta de La Familia, un proyecto que se haría en conjunto con el Ayuntamiento

Por Rubén Pacheco

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
A
En lo individual Gobierno construirá paso a desnivel
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La construcción de un paso elevado sobre la glorieta a la salida de la carretera Guadalajara inicialmente se construiría de forma coordinada con el ayuntamiento capitalino, sin embargo, ahora el Gobierno del Estado, lo edificará de forma individual. Se prevé una inversión de entre 300 y 350 millones de pesos.

      Así lo anunció el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien atribuyó el distanciamiento o la determinación al respecto, derivado de las recientes críticas del alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos a la legislación contra la libertad de expresión. Ello, a pesar que los cuestionamientos se centraron en el Legislativo, no en el Ejecutivo.

       "Nosotros vamos a continuar. De hecho, la glorieta de la Familia, precisamente es una de las obras que íbamos a hacer en conjunto, ahora la vamos a hacer solos", adelantó el mandatario estatal.

      Por separado, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda Pública (Seduvop), recordó que el puente cruzará por encima de la rotonda, a fin de conectar el Anillo Periférico o Circuito Potosí.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Complementó que, si bien el proyecto ejecutivo inicial prevé dicha conexión, también está considerado en una etapa complementaria construir otro paso de la avenida Cordillera de los Alpes hacia la rúa a Guadalajara. Por ende, la funcionaria estatal matizó que todavía se analiza cuál de los dos accesos comenzará en 15 días. "No serán los dos al mismo tiempo (...) yo creo que sí (serían dos etapas)", añadió.

      "Se están viendo los detalles. Por ahí tenemos que ver temas de infraestructura que ya existe para no estropear o no dejar emproblemado con temas de luz, drenaje. Queremos darle solución, justamente al drenaje de la glorieta", remató.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cierres parciales o totales en 9 parajes huastecos
        Cierres parciales o totales en 9 parajes huastecos

        Cierres parciales o totales en 9 parajes huastecos

        SLP

        Huasteca Hoy

        Lo anterior, de acuerdo con el estatus presentado por la Secretaría de Turismo (Sectur)

        Edith Pérez se lanza contra titular de Segob
        Edith Pérez se lanza contra titular de Segob

        Edith Pérez se lanza contra titular de Segob

        SLP

        Huasteca Hoy

        Rosa Icela Rodríguez anunció una investigación sobre recursos usados por madres buscadoras

        Confirma EU que abatió a líder del Tren de Aragua en Venezuela
        Confirma EU que abatió a líder del Tren de Aragua en Venezuela

        Confirma EU que abatió a líder del Tren de Aragua en Venezuela

        SLP

        El Universal

        Guerrero Flores lideraba la megabanda desde prisión y operaba minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco.

        Apagón de 12 horas afectó al comercio en el AIPA
        Apagón de 12 horas afectó al comercio en el AIPA

        Apagón de 12 horas afectó al comercio en el AIPA

        SLP

        Flor Martínez

        El corte de energía se registró desde la tarde del viernes hasta la mañana de este sábado