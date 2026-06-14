En lo individual Gobierno construirá paso a desnivel

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La construcción de un paso elevado sobre la glorieta a la salida de la carretera Guadalajara inicialmente se construiría de forma coordinada con el ayuntamiento capitalino, sin embargo, ahora el Gobierno del Estado, lo edificará de forma individual. Se prevé una inversión de entre 300 y 350 millones de pesos.

Así lo anunció el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien atribuyó el distanciamiento o la determinación al respecto, derivado de las recientes críticas del alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos a la legislación contra la libertad de expresión. Ello, a pesar que los cuestionamientos se centraron en el Legislativo, no en el Ejecutivo.

"Nosotros vamos a continuar. De hecho, la glorieta de la Familia, precisamente es una de las obras que íbamos a hacer en conjunto, ahora la vamos a hacer solos", adelantó el mandatario estatal.

Por separado, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda Pública (Seduvop), recordó que el puente cruzará por encima de la rotonda, a fin de conectar el Anillo Periférico o Circuito Potosí.

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Complementó que, si bien el proyecto ejecutivo inicial prevé dicha conexión, también está considerado en una etapa complementaria construir otro paso de la avenida Cordillera de los Alpes hacia la rúa a Guadalajara. Por ende, la funcionaria estatal matizó que todavía se analiza cuál de los dos accesos comenzará en 15 días. "No serán los dos al mismo tiempo (...) yo creo que sí (serían dos etapas)", añadió.

"Se están viendo los detalles. Por ahí tenemos que ver temas de infraestructura que ya existe para no estropear o no dejar emproblemado con temas de luz, drenaje. Queremos darle solución, justamente al drenaje de la glorieta", remató.