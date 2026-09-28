Lluvias aumentan los percances viales

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Los siniestros viales incrementan entre 15 y 20 por ciento durante la temporada de lluvias en San Luis Potosí, debido a las condiciones que dificultan el manejo, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

Acciones de la autoridad

Ante este escenario, señaló que la corporación mantiene especial atención en vialidades como Salvador Nava, donde se realizan acciones de control de velocidad para reducir los riesgos y prevenir accidentes durante los periodos de lluvia.

¿Qué declararon sobre las distracciones al conducir?

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El funcionario señaló que aunque las condiciones climáticas elevan el riesgo de sufrir un accidente, el teléfono celular continúa siendo uno de los principales factores de distracción entre los conductores, por lo que insistió en evitar su uso mientras se conduce.

Agregó que esta recomendación debe mantenerse independientemente de las condiciones climáticas, pues la prioridad es que los conductores permanezcan atentos a su entorno y reduzcan las posibilidades de provocar un siniestro por una distracción.