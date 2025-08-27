En un año, casi 80 mil desempleados en SLP

En un año, casi 80 mil personas perdieron sus empleos en San Luis Potosí, siendo la manufactura, la construcción, los restaurantes y hoteles los más afectados, revelan la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al segundo trimestre del año, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte establece que la baja de empleos registrada entre el primer semestre de este año y el de 2024 se repartió entre el incremento de las personas desempleadas y de las que, estando en edad laboral y desean trabajar, consideraron que no tienen oportunidades de encontrar un empleo y ya no lo buscan activamente. A esta, el Inegi la define como Población No Económicamente Activa Disponible.

El reporte indica que en junio de 2024, la Población Económicamente Activa en San Luis era de un millón 344 mil 815 personas. Un año después, había descendido a un millón 278 mil 818, una baja de 65 mil 997 plazas.

A éstos se le sumaron 12 mil 222 personas que cayeron en el desempleo, que pasó de 35 mil 567 a 47 mil 789 personas. La tasa de desempleo creció de 2.6 a 3.7 por ciento.

Los dos rubros suman 78 mil 219 personas que abandonaron la categoría de población ocupada, equivalente a un descenso del 5.9 por ciento.

En contraste, las personas que no tienen empleo y desistieron de buscarlo creció en 61 mil 777 en el lapso mencionado.

Por actividad, de las diez que toma en cuenta el Inegi, sólo cuatro tuvieron incrementos en el caso de San Luis Potosí. Las actividades agropecuarias fueron las más beneficiadas, con 28 mil 598 plazas más.

En contraparte, de las seis actividades que resintieron descensos, la manufactura, considerada como la columna vertebral de la economía potosina, perdió 54 mil 114 plazas, la construcción bajó 20 mil 330 plazas y los restaurantes y hoteles disminuyeron 20 mil 278 empleos, todos dentro del lapso de un año.