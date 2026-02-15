logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

“Enchúlame tu comunidad”: promete rehabilitar 50 localidades en Tamazunchale

Programa estatal contempla mejoras en calles, alumbrado y espacios públicos.

Por Redacción

Febrero 15, 2026 09:20 a.m.
A
“Enchúlame tu comunidad”: promete rehabilitar 50 localidades en Tamazunchale

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el programa “Enchúlame tu comunidad” se aplicará en 50 comunidades de Tamazunchale, con trabajos de mejoramiento urbano e infraestructura básica.

Según lo informado, las acciones incluyen bacheo y reconstrucción de calles, instalación y reparación de luminarias, pintura de fachadas y banquetas, así como rehabilitación de espacios deportivos.

El mandatario aseguró que el objetivo es atender localidades con rezago social y adelantó que el programa irá de la mano con un plan carretero para conectar comunidades que aún presentan problemas de comunicación.

LEA TAMBIÉN

Destape causa revuelo aquí… y en la CDMX

Claudia Sheinbaum recuerda su no al nepotismo; Gallardo matiza y también hace destapes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También afirmó que ya se han entregado nuevos caminos en la región Huasteca y que el desarrollo de esa zona seguirá siendo prioridad para la administración estatal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“Enchúlame tu comunidad”: promete rehabilitar 50 localidades en Tamazunchale
“Enchúlame tu comunidad”: promete rehabilitar 50 localidades en Tamazunchale

“Enchúlame tu comunidad”: promete rehabilitar 50 localidades en Tamazunchale

SLP

Redacción

Programa estatal contempla mejoras en calles, alumbrado y espacios públicos.

Rosas Montiel se autodestapa para la capital
Rosas Montiel se autodestapa para la capital

Rosas Montiel se autodestapa para la capital

SLP

Ana Paula Vázquez

Finanzas municipales están súper sanas: Galindo
Finanzas municipales están súper sanas: Galindo

Finanzas municipales están súper sanas: Galindo

SLP

Rolando Morales

Asegura el alcalde que no se echarán de menos los bienes subastados

Ejecutivo enviará el martes, terna para fiscalía especializada
Ejecutivo enviará el martes, terna para fiscalía especializada

Ejecutivo enviará el martes, terna para fiscalía especializada

SLP

Rubén Pacheco