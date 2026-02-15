“Enchúlame tu comunidad”: promete rehabilitar 50 localidades en Tamazunchale
Programa estatal contempla mejoras en calles, alumbrado y espacios públicos.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el programa “Enchúlame tu comunidad” se aplicará en 50 comunidades de Tamazunchale, con trabajos de mejoramiento urbano e infraestructura básica.
Según lo informado, las acciones incluyen bacheo y reconstrucción de calles, instalación y reparación de luminarias, pintura de fachadas y banquetas, así como rehabilitación de espacios deportivos.
El mandatario aseguró que el objetivo es atender localidades con rezago social y adelantó que el programa irá de la mano con un plan carretero para conectar comunidades que aún presentan problemas de comunicación.
También afirmó que ya se han entregado nuevos caminos en la región Huasteca y que el desarrollo de esa zona seguirá siendo prioridad para la administración estatal.
