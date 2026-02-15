“Enchúlame tu comunidad”: promete rehabilitar 50 localidades en Tamazunchale

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el programa “Enchúlame tu comunidad” se aplicará en 50 comunidades de Tamazunchale, con trabajos de mejoramiento urbano e infraestructura básica.

Según lo informado, las acciones incluyen bacheo y reconstrucción de calles, instalación y reparación de luminarias, pintura de fachadas y banquetas, así como rehabilitación de espacios deportivos.

El mandatario aseguró que el objetivo es atender localidades con rezago social y adelantó que el programa irá de la mano con un plan carretero para conectar comunidades que aún presentan problemas de comunicación.

LEA TAMBIÉN Destape causa revuelo aquí… y en la CDMX Claudia Sheinbaum recuerda su no al nepotismo; Gallardo matiza y también hace destapes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También afirmó que ya se han entregado nuevos caminos en la región Huasteca y que el desarrollo de esa zona seguirá siendo prioridad para la administración estatal.