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Alcalde reitera rechazo a la "Ley Serrano"

El alcalde Enrique Galindo rechaza acusaciones de protagonismo político tras criticar la Ley Serrano en San Luis Potosí.

Por Rolando Morales

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde reitera rechazo a la "Ley Serrano"
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      "Querer acusarme de protagonismo político es querer tapar el sol con un dedo", respondió el alcalde Enrique Galindo Ceballos a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien lo señaló de buscar reflectores tras sus críticas a la llamada Ley Serrano.

      Galindo defiende sus críticas a la Ley Serrano

      El edil sostuvo que su postura no tiene fines políticos, sino que responde a lo que considera un error cometido por el Congreso del Estado.

      Galindo Ceballos aseguró que siempre ha mantenido una relación de respeto institucional hacia el mandatario estatal y afirmó que nunca se ha expresado de manera negativa ni contra él ni contra su esposa.

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      Sin embargo, reiteró que seguirá señalando las consecuencias de la legislación promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés y respaldada por la bancada del Partido Verde, al considerar que ha generado una controversia que trascendió las fronteras del estado.

      El presidente municipal insistió en que existe un "gran escándalo nacional" alrededor de la ley y que minimizar el tema o atribuirle intereses personales no modifica la discusión de fondo. "No busco protagonismo, busco señalar un error que cometió el Congreso del Estado", expresó al defender las críticas que ha realizado en torno a la normativa.

      Diferencias políticas y obra pública en San Luis Potosí

      Durante la misma entrevista, Galindo también se refirió a las declaraciones del gobernador sobre la obra de la salida a Guadalajara, respecto de la cual Gallardo habría señalado que podría realizarse únicamente con recursos estatales.

      El alcalde lamentó que proyectos de infraestructura para beneficio de la población puedan verse afectados por diferencias políticas y sostuvo que la ciudadanía no debería pagar las consecuencias de esas disputas.

      Finalmente, señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial sobre cambios en la coordinación de dicha obra y que toda la información le ha llegado a través de declaraciones públicas.

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