Desnivel del Saucito no se hará en este año
Por obstrucción de la CGE se pasó la ventana de oportunidad
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El proyecto del desnivel de El Saucito tendrá que posponerse hasta el próximo ejercicio fiscal, informó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, ello a pesar de que la Contraloría General del Estado liberó los expedientes de las obras municipales que permanecían detenidos.
Compromiso con vecinos y calendario modificado
Señaló que el compromiso con los vecinos y organizaciones de El Saucito de no interferir con las actividades de la tradicional fiesta de la zona también obliga a modificar el calendario.
El presidente municipal dijo que de acuerdo con la nueva planeación, los trabajos podrían comenzar en marzo de 2027, una vez concluidas las festividades y estimó que la obra podría estar terminada para septiembre del mismo año.
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Liberación de expedientes y proyectos municipales
Para ello, planteó conservar parte de los recursos ya contemplados y complementar el financiamiento con presupuesto del próximo año.
Aunque evitó polemizar nuevamente con la Contraloría estatal por el tiempo que permanecieron detenidos los expedientes, Galindo afirmó que finalmente fueron destrabados 21 de 22 procedimientos, mientras que uno más permanece pendiente de resolución. En conjunto, sostuvo, se liberaron proyectos que representan alrededor de 635 millones de pesos en inversión.
Entre las obras que ahora podrán avanzar mencionó la salida a Guadalajara, un puente elevado desde Fray Diego de la Magdalena hacia Muñoz, el Eje 140, una unidad deportiva en La Garita con una inversión superior a 44 millones de pesos y el Skate Park en El Rosedal, los cuales iniciarán conforme a los procesos de licitación.
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