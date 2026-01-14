logo pulso
Entérate: Cede el frío... pero muy poco

El Frente 27 seguirá provocando temperaturas hasta de 5°C por la mañana y noche

Por Redacción

Enero 14, 2026 10:00 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó el pronóstico climático para este miércoles, donde destaca que el Frente frío 27 seguirá provocando bajas temperaturas por la mañana y noche, con heladas en zona altiplano, centro, media y partes altas de la huasteca.

Las temperaturas máximas serán de 20ºC en zona centro y de 26°C en zona huasteca. En tanto, las temperaturas mínimas serán de 06°C en zona centro y 05°C zona altiplano.

También se esperan lluvias puntuales principalmente en sierras por la noche.

RECOMENDACIONES:


RECOMENDACIONES:

En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911. 

