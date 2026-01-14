Entérate: Cede el frío... pero muy poco

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó el pronóstico climático para este miércoles, donde destaca que el Frente frío 27 seguirá provocando bajas temperaturas por la mañana y noche, con heladas en zona altiplano, centro, media y partes altas de la huasteca.

Las temperaturas máximas serán de 20ºC en zona centro y de 26°C en zona huasteca. En tanto, las temperaturas mínimas serán de 06°C en zona centro y 05°C zona altiplano.

También se esperan lluvias puntuales principalmente en sierras por la noche.

RECOMENDACIONES:

En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.