Entérate: Cede el frío... pero muy poco
El Frente 27 seguirá provocando temperaturas hasta de 5°C por la mañana y noche
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó el pronóstico climático para este miércoles, donde destaca que el Frente frío 27 seguirá provocando bajas temperaturas por la mañana y noche, con heladas en zona altiplano, centro, media y partes altas de la huasteca.
Las temperaturas máximas serán de 20ºC en zona centro y de 26°C en zona huasteca. En tanto, las temperaturas mínimas serán de 06°C en zona centro y 05°C zona altiplano.
También se esperan lluvias puntuales principalmente en sierras por la noche.
RECOMENDACIONES:
En Casa:
· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
Para tu Salud:
· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
· Evita cambios bruscos de temperatura.
En caso de emergencia, llama al 911.
Sancionarán a escuelas que no respeten horario invernal
El regreso a clases en San Luis Potosí se llevó a cabo sin incidentes relevantes y con una asistencia regular del alumnado, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien, no obstante, advirt...
