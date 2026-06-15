Entrega apoyos aquí, Luis Donaldo Colosio

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Con la Fundación "Diana Laura Riojas Reyes" y en actividades que se desarrollaron en muy bajo perfil, Luis Donaldo Colosio Riojas llevó ayuda a comunidades pobres en la Zona Huasteca y materiales para remozamiento de la escuela primaria vespertina "Manuel José Othón" en la capital potosina.

"Este apenas es el comienzo", dijo Luis Donaldo Colosio, al adelantar que no será la primera ni la última visita a comunidades que requieren ayuda en San Luis Potosí.

Luis Donaldo Colosio criticó que con frecuencia las actividades de ayuda se lleven nada más a entornos urbanos, y por eso consideró necesario empezar a trabajar con las comunidades apartadas y principalmente en lugares como aquellos que dieron el banderazo o el principio del que será el apoyo de la fundación Diana Laura en todo el país y en particular en la Zona Huasteca de San Luis Potosí.

Llamó a los potosinos a participar para la mejora de sus espacios, tal y como ocurrió este sábado en una escuela que no había podido solucionar un socavón y sin embargo recibió materiales para que un equipo de trabajo se pudiera sumar a su reparación.

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Colosio entregó mochilas y participó en algunos juegos con los niños del plantel.

También llevó ayuda a 20 familias del municipio de Axtla de Terrazas, que dijo, serán solo el principio de lo que viene para la fundación Diana Laura. La ayuda consistió en algunos apoyos tales como andaderas y sillas de ruedas, mochilas para niños y algunos otros apoyos derivados de un diagnóstico.

El hijo del extinto candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, dijo que hay desilusión, sentimiento de abandono, dificultades y pesadumbre, pero todos son parte de la sociedad y siempre hay una forma de ayudar.

Anunció la creación del capítulo San Luis de la fundación Diana Laura Riojas, justo en la capital potosina, donde el equipo será encabezado por Ricardo Rodríguez Rodríguez.