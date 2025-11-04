logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Entrega voluntaria la del segundo implicado del caso UASLP

Al ser menor de edad recurrió a un amparo que desestimó la FGE

Por Rubén Pacheco

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Entrega voluntaria la del segundo implicado del caso UASLP

Debido a que se trata de un adolescente, el juez de Control dictó como medida cautelar internamiento al menor de edad imputado por el delito de violación específico agravado, en contra de una alumna de la Facultad de Derecho de la UASLP.

En entrevista, David Silva Cruz, titular de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, informó que actualmente el adolescente indiciado se encuentra bajo internamiento en la institución, ubicada en la avenida Fray Diego de la Magdalena de la capital potosina.

Aparte, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), indicó que el adolescente, interpuso un amparo para no ser detenido, sin embargo, dado que el recurso fue desestimado, optó por entregarse de manera voluntaria.

Previo a estar presente en un evento oficial del Poder Ejecutivo, reiteró que la Policía de Investigación (PDI) continúa en la búsqueda del tercer implicado en el ataque sexual a la joven universitaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rememoró que Santiago N., el primer detenido por este asunto, se encuentra vinculado a proceso por violación específica agravada y con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso).

García Cázares no quiso ahondar sobre las investigaciones en contra de funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dado que se mantienen las averiguaciones en la carpeta de investigación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mortandad vial, muy alta en SLP
Mortandad vial, muy alta en SLP

Mortandad vial, muy alta en SLP

SLP

Rolando Morales

El estado es el quinto con mayor incidencia

R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías
R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías

R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías

SLP

Redacción

El aumento es un reconocimiento para toda la Secretaría e incluirá a trabajadores operativos y administrativos

Triunfan en robótica no llega apoyo
Triunfan en robótica no llega apoyo

Triunfan en robótica no llega apoyo

SLP

Naomi Alfaro

Honoré y su equipo necesitan recursos para representar a México en Singapur

Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo
Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo

Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo

SLP

Samuel Moreno

La senadora cuestionó estrategia de seguridad del Gobierno Federal ante hechos