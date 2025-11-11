Erradicar inseguridad y violencia dentro de la UASLP requiere de todos

Mujeres docentes de la Facultad de Derecho, “Ponciano Arriaga Leija”, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) expresaron su tristeza y solidaridad por la pérdida del estudiante de Estomatología, Jorge Eduardo Dávila Ramírez, a manos de asaltantes el pasado fin de semana y llamaron a autoridades universitarias y del gobierno, a garantizar la seguridad de las y los jóvenes universitarios en la capital y el resto del estado.

En entrevista en el Edificio Central de la UASLP, las profesoras investigadoras hicieron hincapié en que, para erradicar la inseguridad y violencia que afecta a la comunidad, “se requiere del apoyo total de la institución, de las madres y padres de familia y de la sociedad en general, pero sobre todo de las instancias gubernamentales, que deben garantizar la seguridad de la población universitaria”.

Exigieron al gobernador y al presidente municipal de la capital “protección para nuestros jóvenes, para nuestras profesoras y profesores, para nuestros administrativos. Exigimos que salir de la casa a superarse, no sea un riesgo para la integridad o para la vida. Les exigimos que se atienda, se refuerce y se colabore en la seguridad para nuestra Universidad, lo cual no debe significar una violación de su autonomía. Queremos verlos hacer su trabajo y los invitamos a trabajar con nosotros para apropiarnos de nuestra comunidad y de nuestros espacios. Exigimos justicia y también prevención”.

Insistieron en que es importante establecer el diálogo con las autoridades gubernamentales y que este diálogo “no significa pérdida de autonomía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Somos una comunidad muy grande que requiere de atención. No es posible que las y los jóvenes que acuden a la máxima casa de estudios de San Luis Potosí, queden expuestos a este tipo de violencia”.