Erradicar inseguridad y violencia dentro de la UASLP requiere de todos

Por Leonel Mora

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A

Mujeres docentes de la Facultad de Derecho, “Ponciano Arriaga Leija”, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) expresaron su tristeza y solidaridad por la pérdida del estudiante de Estomatología, Jorge Eduardo Dávila Ramírez, a manos de asaltantes el pasado fin de semana y llamaron a autoridades universitarias y del gobierno, a garantizar la seguridad de las y los jóvenes universitarios en la capital y el resto del estado.

En entrevista en el Edificio Central de la UASLP, las profesoras investigadoras hicieron hincapié en que, para erradicar la inseguridad y violencia que afecta a la comunidad, “se requiere del apoyo total de la institución, de las madres y padres de familia y de la sociedad en general, pero sobre todo de las instancias gubernamentales, que deben garantizar la seguridad de la población universitaria”.

Exigieron al gobernador y al presidente municipal de la capital “protección para nuestros jóvenes, para nuestras profesoras y profesores, para nuestros administrativos. Exigimos que salir de la casa a superarse, no sea un riesgo para la integridad o para la vida. Les exigimos que se atienda, se refuerce y se colabore en la seguridad para nuestra Universidad, lo cual no debe significar una violación de su autonomía. Queremos verlos hacer su trabajo y los invitamos a trabajar con nosotros para apropiarnos de nuestra comunidad y de nuestros espacios. Exigimos justicia y también prevención”.

Insistieron en que es importante establecer el diálogo con las autoridades gubernamentales y que este diálogo “no significa pérdida de autonomía. 

Somos una comunidad muy grande que requiere de atención. No es posible que las y los jóvenes que acuden a la máxima casa de estudios de San Luis Potosí, queden expuestos a este tipo de violencia”.

