Es necesario reconstruir la Zona Ind., dice Canacintra

La Zona Industrial no sólo necesita una intervención para tapar baches, sino que se necesita alineación, vialidades eficientes, pavimentación y proyectos a largo plazo para absorber la llegada de empresas que se instalan alrededor de los parques, advirtió la presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde.

Dijo que precisamente es esa la finalidad de gestionar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 para San Luis Potosí.

Añadió que la remodelación y la reconstrucción de la infraestructura en proyecto de fondo para la Zona Industrial, es lo que en realidad se necesita para que no sea un trabajo único de tapar baches o dar mantenimiento.

Precisó que tiene que haber alineación de vialidades, con independencia de que ya hay una Vía Alterna en operación.

Juzgó que se debe elaborar un proyecto de largo plazo para la Zona Industrial, con alineación de calles, pavimentación, colectores pluviales y vialidades eficientes para la entrada y salida de transporte.

Añadió que los parques industriales privados están siendo rodeados por un crecimiento enorme de empresas que van llegando a instalarse. Agregó que la idea es que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluya recursos para apoyar el impulso que se ha prometido desde el gobierno estatal y del gobierno municipal.

Explicó que la Iniciativa Privada finalmente está hospedada en esos espacios y entonces, se trata de que tenga voz para hacer propuestas de valor en forma concreta y no nada más en términos de la circulación de vialidades o en su caso de lo que pueda evitar cuellos de botella, pero que además sea una serie de ideas dotadas de una visión integral a largo plazo, para que ya haya espacios sostenibles mucho más ambiciosos.

Comentó que se trata de que haya interés y de que se vea que las cantidades de recursos asignadas se dirijan a San Luis Potosí y sean designadas a un proyecto como el de la recuperación de la Zona Industrial.