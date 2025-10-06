logo pulso
Estado

Acepta Voz y Dignidad designaciones de Gobierno

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Voz y Dignidad no está cerrado a las designaciones de funcionarios dentro del Comité Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), siempre y cuando se cumplan acuerdos, dijo Guadalupe Mendiola Acosta.

La fundadora de este grupo de buscadoras refirió que el cumplimiento de acuerdos no es ningún capricho ni un intento de imposición, sino que es un derecho de Voz y Dignidad que ha estado en todas las etapas de la formación tanto de la ley como del Comité.

Comentó que no hay cerrazón sobre aceptar un perfil propuesto por el Gobierno del Estado, siempre y cuando haya competencia en el cargo y que no se trata de negar por negar, sino de, repitió, respetar los acuerdos.

