Renovarán casco de la Hacienda Santa Ana en SGS

El casco de la Hacienda de Santa Ana será una de las instalaciones históricas renovadas que reforzarán el turismo y la identidad cultural de Soledad de Graciano Sánchez, informó el cronista municipal, Amado Juan Sánchez Cabrera.

Dijo que el rescate y próxima apertura de antiguas haciendas fortalecerá la oferta turística, generará desarrollo económico y preservará el patrimonio histórico del municipio.

Añadió que el rescate y próxima apertura de las históricas haciendas de Soledad de Graciano Sánchez, representa un impulso significativo para la economía local, la promoción turística y el fortalecimiento del sentido de identidad entre las y los soledenses, además permitirán que más visitantes conozcan la riqueza arquitectónica y cultural del municipio.

Explicó que con el crecimiento de la mancha urbana incrementó el interés y la relevancia de las haciendas dentro de la oferta turística local, al reconocerlas como espacios emblemáticos que narran los orígenes y la evolución de Soledad. “Desde hace más de 20 años las haciendas fueron adquiridas por particulares que las han renovado, y pronto abrirán sus puertas al público, lo que permitirá apreciar su valor histórico y arquitectónico”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los inmuebles más destacados se encuentra la Hacienda de Santa Ana, la más antigua del municipio, ubicada en el entronque hacia el aeropuerto, cuya construcción data de antes de la fundación de Soledad; a esta se suman otras joyas históricas como Pozo de Luna, del siglo XVIII; Pavón y La Tinaja, del siglo XIX; y Laguna Seca, una hacienda mezcalera de principios del XVIII que actualmente está siendo rescatada para su preservación.

A ese respecto, dijo que la recuperación de estos espacios aumenta la plusvalía de las zonas donde se ubican.