Escuelas piden revisión y poda de los árboles

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En este periodo vacacional, directivos de escuelas de nivel básico de Soledad aprovechan para solicitar la revisión y poda de árboles que pudieran ser de riesgo para la comunidad educativa una vez que inicie el siguiente ciclo escolar.

El área municipal encargada de estos trabajos, perteneciente a la Dirección de Servicios Municipales, ya cuenta con tres solicitudes de este tipo, aunque, en general, se reciben hasta 10 solicitudes por semana por parte de la población no relacionada con el sector educativo.

Antonio Zamarripa Quintero, titular de dicha Dirección, aclaró que las solicitudes se atienden en coordinación con el área de Ecología, pues el personal de esta oficina debe verificar qué problemas presenta cada árbol, por ejemplo, si está afectado por una plaga externa o interna. En ocasiones, algunos ejemplares ya están huecos por dentro debido a dichas plagas.

Ecología determina si lo que se requiere es solamente una poda parcial de copa, retiro de ramas o de plano se debe cortar totalmente el árbol. En su lugar, de acuerdo con la Ley de Protección del Arbolado Urbano vigente en el estado, se debe sembrar un ejemplar similar o varios de otras especies, incluso arbustos, que sepan adaptarse a las condiciones naturales

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