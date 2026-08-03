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Espera Canaco un aumento de ventas

Por eventos de la Fenapo, fiestas patrias, Xantolo y El Buen Fin

Por Martín Rodríguez

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Espera Canaco un aumento de ventas
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      Los últimos cinco meses de 2026 pintan para la mejora en las ventas de todos los negocios, sobre todo por eventos de la Feria Nacional Potosina, fiestas patrias, Xantolo y El Buen Fin, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mauricio 

      Mahbub Tamez.

      Dijo que en un principio las ventas comienzan un poco fragmentadas, porque quizá los que más clientes reporten serán aquellos que atienden papelerías para la disponibilidad de útiles escolares, negocios de venta de uniformes, zapaterías y tal vez los de venta de mochilas.

      Aseguró que para efectos turísticos, la Feria Nacional Potosina no solo promete ventas en el recinto, sino un posible efecto multiplicador al que se sumarán los visitantes a la ciudad que vienen a los conciertos u otras actividades en las que necesariamente, los visitantes consumirán alimentos o cualesquiera otros productos, en tanto permanecen en San Luis Potosí. 

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      Admitió que el comercio podrá ejercerse de manera variable y la clientela también mostrará diferentes intensidades de adquisición de bienes o servicios, pero es un hecho que hay un poco más de gasto en la segunda mitad del año, sobre todo a partir de agosto, lo que ayudará a oxigenar un poco la crisis que se vive por falta de circulante. 

      Consideró que el aumento del consumo no es exclusivo de quienes acuden a los eventos, porque según la naturaleza de cada cual hay necesidades diversas que quieren satisfacer y es lo que motiva a la confianza de los compradores en lo que consumen según la naturaleza de cada actividad pública. No es lo mismo consumir en la Fenapo que en las fiestas patrias, en el Xantolo o en El Buen Fin, porque la misión de cada cual es diferente y en todas hay forma de potenciar tanto el comercio como el turismo.

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